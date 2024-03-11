Beşiktaş Ayos evinde rahat kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Beşiktaş Ayos ağırladığı Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Ayos evinde rahat kazandı
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11 Mart 2024 01:15
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş Ayos, konuk ettiği Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Onur Coşkun

Beşiktaş Ayos: İdil Naz Başcan, Bengisu Aygün, Brakocevic, Rosell, Maglio, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Duru Aksu, Ecem Aknam, Celeste Plak, Bahar Toksoy Guidetti)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Micaya, Hande Korkut, Samedy, Guerra, Ceren Karagöl (Derya Çayırgan, Eylül Ontaş, Buket Yılmaz, Burcu Yönder, Aybüke Güldenoğlu, Merve İzbilir)

Setler: 25-20, 28-26, 21-25, 25-19

Süre: 120 dakika (30, 35, 30, 25)

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