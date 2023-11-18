Beşiktaş Ayos evinde mağlup oldu

Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Beşiktaş Ayos evinde konuk ettiği Kuzeyboru'ya 3-2 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Ayos evinde mağlup oldu
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18 Kasım 2023 18:12
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş Ayos sahasında ağırladığı Kuzeyboru'ya 3-2 mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Beşiktaş Ayos: Fulden Ural, Maglio, Çağla Akın, Celeste Plak, Bengisu Aygün, Brakocevic (Gizem Güreşen, Hilal Kocakara, Bahar Guidetti, Rossell, Demidova, Duru Aksu)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Wilhite, Merve Atlıer, Gonzales, Begic, Büşra Kılıçlı (Sinem Bayazıt, Dilek Kınık, Tuğba İvegin Şenoğlu, Cemre Janset Erkul, Liray Akpınar, İrem Çor, Yaren Işık)

Setler: 18-25, 25-18, 22-25, 25-19, 11-15

Süre: 133 dakika (26, 30, 34, 25, 18)

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