Beşiktaş Ayos evinde hata yapmadı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş Ayos, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik
Beşiktaş Ayos: Fulden Ural, Bahar Guidetti, Çağla Akın, Rosell, Bengisu Aygün, Brakocevic (Gizem Güreşen, Duru Aksu, Ecem Aknam, Demidova, Efimova)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Fatma Şekerci, İlayda Uçak, Nicoletti, Loda, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Gizem Çerağ Düzeltir, Tuğçe Akman, Ayşe Çürük, Çağla Salih, Ecenur Aksoy)
Setler: 25-16, 25-23, 26-24
Süre: 86 dakika (21,32,33)
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik
Beşiktaş Ayos: Fulden Ural, Bahar Guidetti, Çağla Akın, Rosell, Bengisu Aygün, Brakocevic (Gizem Güreşen, Duru Aksu, Ecem Aknam, Demidova, Efimova)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Fatma Şekerci, İlayda Uçak, Nicoletti, Loda, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Gizem Çerağ Düzeltir, Tuğçe Akman, Ayşe Çürük, Çağla Salih, Ecenur Aksoy)
Setler: 25-16, 25-23, 26-24
Süre: 86 dakika (21,32,33)