Beşiktaş Ayos evinde hata yapmadı!

Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş Ayos, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş Ayos evinde hata yapmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2023 23:54
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş Ayos, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik

Beşiktaş Ayos: Fulden Ural, Bahar Guidetti, Çağla Akın, Rosell, Bengisu Aygün, Brakocevic (Gizem Güreşen, Duru Aksu, Ecem Aknam, Demidova, Efimova)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Fatma Şekerci, İlayda Uçak, Nicoletti, Loda, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Gizem Çerağ Düzeltir, Tuğçe Akman, Ayşe Çürük, Çağla Salih, Ecenur Aksoy)

Setler: 25-16, 25-23, 26-24

Süre: 86 dakika (21,32,33)

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery