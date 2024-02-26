Beşiktaş Ayos evinde farklı kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Beşiktaş Ayos konuk ettiği Karayolları'nı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Ayos evinde farklı kazandı
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25 Şubat 2024 22:00
Son güncelleme 26 Şubat 2024 00:15
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Ayos, sahasında Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Sevim, Onur Coşkun

Beşiktaş Ayos: Rosell, Bengisu Aygün, Brakocevic, İdil Naz Başcan, Maglio, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Sude Naz Uzun, Plak, Hilal Kocakara)

Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun, Strunjak (Selin Nevruz, Alara Altundağ, Leban, Buse Özden, Elif Boran, Sıla Saraçbaş)

Setler: 25-17, 25-18, 25-9

Süre: 63 dakika (21, 23,19)

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