Beşiktaş Ayos, beşinci sette kazanmayı bildi

Vodafone Sultanlar Ligi ilk hafta maçında Beşiktaş Ayos, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş Ayos, beşinci sette kazanmayı bildi
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14 Ekim 2023 20:39
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu ilk hafta maçında Beşiktaş Ayos, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Caner Çildir, Onur Coşkun

Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Lee, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Simonenko, Aleyna Vence (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Ceylan Arısan, Aslı Tecimer, Gizem Mısra Aşçı, Çağla Erdem)

Beşiktaş Ayos: Salas, Bengisu Aygün, Brakocevic, Fulden Ural, Bahar Toksoy Guidetti, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Pelin Eroktay, Hilal Kocakara, Demidova, Efimova, Sude Naz Uzun)

Setler: 15-25, 21-25, 25-13, 25-21, 13-15

Süre: 130 dakika (30, 29, 22, 28, 21)

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