Beşiktaş Aygaz'ın rakibi HC CSKA

Siyah-beyazlı hentbol takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında 1 Aralık Salı günü Rusya'nın HC CSKA takımına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Aygaz'ın rakibi HC CSKA
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30 Kasım 2020 12:55
Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında 1 Aralık Salı günü Rusya temsilcisi HC CSKA ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başkent Moskova'daki Dynamo Palace Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 20.45'te oynanacak.

Grubundaki 3 maçtan da mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor.

HC CSKA ise 2 galibiyet ve bir yenilgiyle 4. sırada yer alıyor. 

 



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