Beşiktaş Aygaz, Nexe deplasmanında

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'nda ilk haftadan ertelenen maçta 15 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Hırvatistan'ın Nexe ekibiyle karşılaşacak.
Nasice kentinde oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.
Grupta oynadığı 6 maçı da kaybeden siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor. Hırvat ekibi ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.
Nasice kentinde oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.
Grupta oynadığı 6 maçı da kaybeden siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor. Hırvat ekibi ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.