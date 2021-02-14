Beşiktaş Aygaz, Nexe deplasmanında

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'nda ilk haftadan ertelenen maçta 15 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Hırvatistan'ın Nexe ekibiyle karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş Aygaz, Nexe deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2021 15:30
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'nda ilk haftadan ertelenen maçta 15 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Hırvatistan'ın Nexe ekibiyle karşılaşacak.

Nasice kentinde oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.

Grupta oynadığı 6 maçı da kaybeden siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor. Hırvat ekibi ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için