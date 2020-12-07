Beşiktaş Aygaz, HC CSKA'yı konuk edecek

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu'nda 8 Aralık Salı günü Rusya temsilcisi HC CSKA'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Aygaz, HC CSKA'yı konuk edecek
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07 Aralık 2020 14:41
Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu'nda 8 Aralık Salı günü Rusya temsilcisi HC CSKA'yı ağırlayacak. 

Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.

Geride kalan 4 haftada henüz galibiyetle tanışamayan siyah-beyazlılar, grubun son sırasında yer alıyor. 

Oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan HC CSKA ise 4 puanla 3. basamakta bulunuyor. 

İki takım arasında geçen hafta Rusya'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 32-24 kazanmıştı.



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