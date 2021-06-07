Beşiktaş Aygaz'da antrenör Müfit Arın ve 7 oyuncuyla yollar ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, erkek hentbol takımı antrenörü Müfit Arın ve 7 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Aygaz'da antrenör Müfit Arın ve 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
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07 Haziran 2021 16:24
Beşiktaş Kulübü, erkek hentbol takımı antrenörü Müfit Arın, yardımcıları ve 7 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,"Beşiktaş Aygaz'ın antrenörlüğünü uzun yıllar boyunca başarıyla yürüten, görev süresi boyunca takımımızın kazandığı onlarca kupanın mimarlarından biri olan Müfit Arın ve ekibi ile takımımızın formasını 15 yıl boyunca terleten, siyah-beyazlılarımızın bu süre zarfında kazandığı; Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Ramazan Döne ile diğer sporcularımız; Onur Ersin, Mehmet Demirezen, Burak Turan, Taner Günay, Hichem Kaabeche ve Josip Buljubasic ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş deneyimli antrenör Müfit Arın'a, değerli ekibine ve yollarımızı ayırdığımız hentbolcularımıza emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." görüşlerine yer verildi.


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