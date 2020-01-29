Beşiktaş Aygaz, CIP Travel Antalyaspor'u mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Lig 10. hafta erteleme maçında Beşiktaş Aygaz, deplasmanda CIP Travel Antalyaspor'u 27-21 yendi.

Haber; AA
Beşiktaş Aygaz, CIP Travel Antalyaspor'u mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2020 21:34
Hentbol Erkekler Süper Lig 10. hafta erteleme maçında Beşiktaş Aygaz, deplasmanda CIP Travel Antalyaspor'u 27-21 yendi.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini Beşiktaş Aygaz, 13-6 önde tamamlandı.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Beşiktaş Aygaz, karşılaşmadan 27-21 galip ayrıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için