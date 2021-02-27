Beşiktaş Aygaz takımımız, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. hafta maçında Beykoz Belediyesi GSK'yı deplasmanda 28-26 mağlup etti.
Beşiktaş Aygaz, Beykoz deplasmanında galip
Beşiktaş Aygaz takımı, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. hafta maçında Beykoz Belediyesi GSK'yı deplasmanda 28-26 yendi.
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27 Şubat 2021 17:34
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