Beşiktaş Aygaz, Beykoz deplasmanında galip

Beşiktaş Aygaz takımı, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. hafta maçında Beykoz Belediyesi GSK'yı deplasmanda 28-26 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Aygaz, Beykoz deplasmanında galip
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27 Şubat 2021 17:34
Beşiktaş Aygaz takımımız, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. hafta maçında Beykoz Belediyesi GSK'yı deplasmanda 28-26 mağlup etti.


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