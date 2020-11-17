Beşiktaş Aygaz, Avrupa Ligi'ndeki 2. maçında da kaybetti

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında İsveç ekibi Alingsas'a 32-24 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş Aygaz, Avrupa Ligi'ndeki 2. maçında da kaybetti
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17 Kasım 2020 22:34
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında İsveç ekibi Alingsas'a 32-24 mağlup oldu.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını Alingsas 15-11 önde tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, 6 takımın yer aldığı C Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında da yenilmekten kurtulamadı.



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