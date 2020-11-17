Beşiktaş Aygaz, Avrupa Ligi'ndeki 2. maçında da kaybetti

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında İsveç ekibi Alingsas'a 32-24 mağlup oldu.
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını Alingsas 15-11 önde tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, 6 takımın yer aldığı C Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında da yenilmekten kurtulamadı.
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını Alingsas 15-11 önde tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, 6 takımın yer aldığı C Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında da yenilmekten kurtulamadı.