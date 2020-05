Beşiktaş Aygaz Antrenörü Müfit Arın: 'Liglerin oynanmasından yana değilim'

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı Antrenörü Müfit Arın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda riskin devam ettiğini ve maçların oynanmasından yana olmadığını söyledi.Arın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığın ön planda olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulundan onay alınması halinde bu işi yapalım. Şu şartlarda ligin oynanmasından yana değilim." dedi.Salgın konusunda riskin hala devam ettiğine dikkati çeken Arın, sözlerini şöyle sürdürdü:"Benim açımdan iki olasılık var; benim olasılığım ligi tescil etmek, ikinci olasılık ligleri durdurursunuz ve ağustosa kadar gidişatı takip edip ona göre federasyon olarak karar alabilirsiniz. İspanya, Fransa, Almanya, Danimarka ve Polonya, hentbolda dünyanın en iyi takımlarını oluşturan ligler. Hepsinde ligler tescil edildi, insan sağlığı daha önemliydi. Var olmamız, önümüzdeki yıl tekrar oynamamız lazım. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda hareket etmemiz lazım. 2-3 ay beklersiniz. Ligi tescil etmiyorsanız ağustos sürecininin beklenmesi gerektiğini düşünüyorum."Takımın genç oyunculardan kurulduğunu ve çoğunlukla yeni evli veya baba olduklarını kaydeden Arın, "Hepsinin çocukları var. Profesyonel olsak da normal evlerde yaşayan insanlarız. Maçların oynanması durumunda sporcular, evine gidemeyecek ve ailesiyle temasta bulunamayacak. Fenerbahçe Futbol Takımı'nın çalışanında test pozitif çıktı." diye konuştu.Sporcu psikolojisi açısından da maçların oynanmasının zor olduğunu anlatan Arın, şunları kaydetti:"Benim öyle sporcum var ki; çocukları küçük olduğu için bütün işlerini internet üzerinden ve aldığı şey kapının önüne gelecek şekilde yapıyor. Bu psikolojide olan insana spor yaptırmak çok zor. Ben bile sokakta karşımdan birinin geldiğini gördüğümde diğer tarafa geçiyorum. Hepimiz temkinliyiz. Bu kadar iç içe olan bu sporda bana göre şu an başlamamızın doğru olduğunu düşünmüyorum."Hentbolda ligde normal sezonun bitimine bir hafta kaldığı sırada salgın nedeniyle maçların ertelendiğini hatırlatan Arın, "Bazı takımlar maçlarını bitirmişti, akabinde play-off başlayacaktı. Salgın nedeniyle sağlığı ön plana çıkararak bütün dünyada olduğu gibi sınırlamalar getirildi. Sağlığın ön planda olduğunu düşünüyorum. Normal düzene geçtikten sonra maçların oynanmasından yanayım. Voleybol, basketbol ve futbola göre hentbol daha fazla temasın olduğu bir spor." değerlendirmesinde bulundu.Hentbolcuların psikolojik ve fiziksel açıdan da hazır olması gerektiğini belirten Arın, "Oyuncular şu an sadece evde yapabilecekleri idmanları gerçekleştiriyor. 80-90 metrekarelik alanda ne yaparsanız onları yapıyorlar. Branşımıza özgü çalışmalara hazır değiliz, takım olarak yaparsanız anlamı var. İki aydır idman yapmayan takımlar var. Fırsat bulup koşabilen sporcular var ama herkes yapamıyor. Takımlara da eşit şartlarda mücadele imkanı vermek gerekiyor." ifadelerini kullandı.Bazı yabancı oyuncuları ülkelerine gönderdiklerini kaydeden Arın, "Gelmeleri halinde karantina süreci olacak. Onlar daha hassas, sonuçta ülkelerinin ligleri tescil edilmiş gözüküyor." şeklinde konuştu.Salgının hentbola etkilerini değerlendiren Arın, "Çarşambanın gelişi salıdan belli olur. Dünyayı gelecek yıl zorlu bir süreç bekliyor. Sonuçta ekonomide daralmalar olacak. Hayat devam edecek ve hep birlikte el ele vererek bu işi ayağa kaldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.Beşiktaş'ın hentbolda lokomotif olduğunu vurgulayan Arın, şunları söyledi:"Lig kurulduğundan beri Beşiktaş mücadele ediyor. Tüm iddiasıyla mücadelesini sürdüren ve Avrupa'da isminden söz ettiren bir takım. Kulüp yöneticileriyle oturup konuşacağız, ortak kararla en iyi şekilde Beşiktaş'ı temsil edeceğiz. Bir futbolcunun üçte birine, dörtte birine başarılı olmaya çalışıyoruz. Hentbolun var olması için Beşiktaş'ın çizgisini koruyarak devam etmesi gerekiyor."Büyük kulüplerde zaman zaman amatör sporların sonlandırılması yönündeki düşünceden kaygı duyup duymadığının sorulması üzerine Arın, şunları kaydetti:"Kaygı her zaman var. Türkiye'de her zaman birinci sırada futbol vardır, ekonomisi çok güçlüdür. Ekonomik olarak Avrupa'da ilk 6 içinde olan futbola baktığınızda bu başarıların lige yansıdığını düşünmüyorum. Toplumların bu işe amatör olarak gönül vermesi gerekiyor. Dünyada amatörlük de kalmadı, günün şartlarını gerektiren amatörlük diyoruz."Salgın nedeniyle evden fazla çıkmadığını ve sadece mecburi ihtiyaçlar için dışarı çıktığını aktaran Arın, "Sokağa bakınca buna uyan kaç kişi var? Tabii ekonomik şartlar da var, insanlar mecbur kalabiliyor. Ben kitap ve gazete okuyorum. Nostalji yapıyorum. Oynadığımız maçları, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmaları izliyorum. Önümüzdeki günleri hayal ediyoruz ama önümüzde zorlu süreç olduğu gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Arın, "Sağlık çalışanları, hizmet sektöründeki evlere servis yapanlar, polisler, zabıtalar onlara teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum. Büyük çaba sarf ediyorlar. Aileleriyle görüşemiyorlar, onları içimden alkışlamak geliyor." diyerek sözlerini tamamladı.