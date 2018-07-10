Beşiktaş, Ayew ve Chadli için düğmeye bastı!

Yeni sezon hazırlıklarının 2. bölümünü Slovakya kampında tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in transfer isteği üzerine yönetim harekete geçti. Tecrübeli hoca hem kanatlarda hem de forvette forma giyebilecek bir oyuncu istedi. Yönetim Premier Lig'de forma giymiş 2 ismin üzerine yoğunlaştı.
İKİ OYUNCUDAN BİRİ KİRALANACAK
Beşitaş yönetimi Swansea'de forma giyen Andre Ayew ile West Bromwich Albioun'un Fas asıllı Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli için girişimlere başladı. Bu iki oyuncudan birisi kiralanacak..
KULÜPLERLE MASAYA OTURULACAK
Beşiktaşlı yöneticiler Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun çok kısa bir süre içinde İngiltere'ye giderek İngiliz kulüpleri ve oyuncuların menajerleriyle masaya oturacağı öğrenildi.
ÖNCELİK SIRASI ANDRE AYEW'DE
İlk görüşülecek ismin Ayew olduğu, ancak Belçika ile Dünya Kupası'nda başarılı maçlar çıkartan Chadli'nin de takımı küme düştüğü için cazip olduğu ifade edildi.
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İKİ OYUNCUDAN BİRİ KİRALANACAK
Beşitaş yönetimi Swansea'de forma giyen Andre Ayew ile West Bromwich Albioun'un Fas asıllı Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli için girişimlere başladı. Bu iki oyuncudan birisi kiralanacak..
KULÜPLERLE MASAYA OTURULACAK
Beşiktaşlı yöneticiler Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun çok kısa bir süre içinde İngiltere'ye giderek İngiliz kulüpleri ve oyuncuların menajerleriyle masaya oturacağı öğrenildi.
ÖNCELİK SIRASI ANDRE AYEW'DE
İlk görüşülecek ismin Ayew olduğu, ancak Belçika ile Dünya Kupası'nda başarılı maçlar çıkartan Chadli'nin de takımı küme düştüğü için cazip olduğu ifade edildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın