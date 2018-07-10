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Beşiktaş, Ayew ve Chadli için düğmeye bastı!

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, hem forvet hem de kanat oynayabilen oyuncu istedi. Yönetim, Swansea'den Andre Ayew ile West Bromwich'ten Ncaer Chadli için düğmeye bastı. İki yıldızdan biri kiralık olarak kdaroya dahil edilecek.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş, Ayew ve Chadli için düğmeye bastı!
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10 Temmuz 2018 09:14
Yeni sezon hazırlıklarının 2. bölümünü Slovakya kampında tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in transfer isteği üzerine yönetim harekete geçti. Tecrübeli hoca hem kanatlarda hem de forvette forma giyebilecek bir oyuncu istedi. Yönetim Premier Lig'de forma giymiş 2 ismin üzerine yoğunlaştı.

İKİ OYUNCUDAN BİRİ KİRALANACAK

Beşitaş yönetimi Swansea'de forma giyen Andre Ayew ile West Bromwich Albioun'un Fas asıllı Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli için girişimlere başladı. Bu iki oyuncudan birisi kiralanacak..

KULÜPLERLE MASAYA OTURULACAK

Beşiktaşlı yöneticiler Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun çok kısa bir süre içinde İngiltere'ye giderek İngiliz kulüpleri ve oyuncuların menajerleriyle masaya oturacağı öğrenildi.

ÖNCELİK SIRASI ANDRE AYEW'DE

İlk görüşülecek ismin Ayew olduğu, ancak Belçika ile Dünya Kupası'nda başarılı maçlar çıkartan Chadli'nin de takımı küme düştüğü için cazip olduğu ifade edildi.



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