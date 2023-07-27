UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk etti.
Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar 3-1 kazanarak rövanş için avantajlı skoru elde etti.
Karşılaşmanın 22. dakikasında Onur Bulut'un golüyle öne geçen Beşiktaş, 42'de Muleka ile farkı ikiye çıkardı. Son sözü ise 90+3. dakikada Semih Kılıçsoy söyledi. Tirana'nın tek golünü ise 83. dakikada Kaina kaydetti.
Onur Bulut, kariyerinin ilk Beşiktaş golünü atarken ayrıca siyah beyazlıların tarihinde 300. Avrupa Kupaları golünü de kaydetmeyi başardı.
Beşiktaş, rövanş karşılaşmasını 3 Ağustos tarihinde Arnavutluk'ta oynayacak.
ŞENOL GÜNEŞ'İN 11'İ
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'in yokluğunda Onur Bulut'a 11'de şans verdi.
Sezonun ilk resmi maçında kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünde Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku'yu görevlendirdi.
Orta sahanın merkezinde Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Amir Hadziahmetovic'e forma veren Güneş, hücum hattını ise Onur Bulut, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'dan kurdu.
YENİ TRANSFERLER YEDEK
Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği Emrecan Bulut ve Jean Onana karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
Siyah-beyazlı takımdaki kariyerlerine kulübede başlayan iki oyuncu, Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez taraftarlarının karşısında görev yapmış olacak.
Bir diğer yeni transfer Amartey ise maç kadrosunda yer almadı.
OYUN BEŞİKTAŞ'IN KONTROLÜNDE
Siyah beyazlı takım ilk yarıda topla oynama istatistiğini tamamen elinde tuttu. Geriden oyun kurarak gol aramaya çalışan Beşiktaş'ın rakibi Tirana ise tamamen kendi yarı sahasına, hatta kale sahasına kadar çekilerek Beşiktaş ataklarını karşılamaya çalıştı.
Beşiktaş ilk yarıyı yüzde 76 topla oynamayla kapatırken rakip kaleye 6 şut gönderdi ve 3'ü kaleyi buldu. Tirana'nın ise ilk yarıda bulduğu tek şut kaleyi bulamadı.
KİLİDİ ONUR BULUT AÇTI
Beşiktaş'ın sabırla gerçekleştirdiği ataklarında kilidi açan isim Onur Bulut oldu.
22. dakikada sol kanattan Masuaku'nun yaptığı ortaya Onur Bulut sol ayağıyla gelişine sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.
Onur Bulut Beşiktaş kariyerinin ilk golünü atarken aynı zamanda bu sezonun siyah beyazlılardaki ilk resmi golünü de kaydetti. Onur ayrıca Beşiktaş tarihinin Avrupa kupalarındaki 300. golünü de atan isim oldu.
MASUAKU YİNE ATTI
Beşiktaş golü attıktan sonra skor üstünlüğünü de ele geçirdi ve ikinci golü bulmak için ataklarını sıklaştırdı. İlk yarının sonlarına yaklaşılırken sahneye çıkan Muleka, hazırlık maçlarındaki formunu bu maçta da gösterdi.
42. dakikada sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Muleka, düzgün bir vuruşla durumu 2-0'a getirdi.
Muleka böylelikle hazırlık maçları dahil edilince son 3 maçta 4. golünü kaydetmiş oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 2-0 Beşiktaş üstünlüğüyle bitti.
ONANA OYUNDA
Beşiktaş ikinci yarıda da topa sahip olan taraftı. Siyah beyazlıların skor avantajının da etkisiyle oyunu tamamen rakip yarı sahaya yığdı.
Yeni transfer Onana 63. dakikada oyuna girerek bu sezon ilk kez siyah beyazlı formayı giydi.
MAÇ BİTERKEN SÜRPRİZ GOL
Beşiktaş oyunda rahatladıktan ve maçın bitmesini beklediği anlara yaklaşırken kalesinde sürpriz bir gol gördü.
83. dakikada sağ kanattan kale ağzına yapılan yerde ortaya kale ağzında dokunan Kaina farkı 1'e indirdi.
SON SÖZÜ GENÇ SEMİH SÖYLEDİ
Maçta son sözü ise ikinci yarıda oyuna giren Semih Kılıçsoy söyledi.
90+3. dakikada sahneye çıkan genç oyuncu topu ağlara göndererek farkı bir kez daha ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Onur Bulut'un sağdan ortasında ön direkte Muleka'nın yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.
21. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Masuaku'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında, Onur Bulut'un altıpasın önünde sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
42. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına giren Muleka, sol çaprazdan uzak direğe yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
83. dakikada Tirana farkı 1'e indirdi. Ani gelişen atakta sağdan hızla ceza sahasına giren Haxhiu, meşin yuvarlağı altıpasın üzerindeki Kaina ile buluşturdu. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
90+4. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un dar açıdan çıkardığı düzgün şutta top ağlarla buluştu: 3-1
Stat: Beşiktaş
Hakemler: Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Arno Blos (Almanya)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 63 Onana), Gedson Fernandes, Onur Bulut (Dk. 82 Semih Kılıçsoy), Muleka (Dk. 90+2 Demir Ege Tıknaz), Aboubakar
Tirana: Selmani, Doka (Dk. 58 Haxhiu), Najdovski, Hoxhallari, Pergjoni, Jonuzi, Hila, Hasani, Lushkja (Dk. 64 Deliu), Latifi (Dk. 64 Lulaj), Abazaj (Dk. 75 Kaina)
Goller: Dk. 21 Onur Bulut, Dk. 42 Muleka, Dk. 90+4 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 83 Kaina (Tirana)
Sarı kartlar: Dk. 36 Doka, Dk. 80 Hila (Tirana)
Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar 3-1 kazanarak rövanş için avantajlı skoru elde etti.
Karşılaşmanın 22. dakikasında Onur Bulut'un golüyle öne geçen Beşiktaş, 42'de Muleka ile farkı ikiye çıkardı. Son sözü ise 90+3. dakikada Semih Kılıçsoy söyledi. Tirana'nın tek golünü ise 83. dakikada Kaina kaydetti.
Onur Bulut, kariyerinin ilk Beşiktaş golünü atarken ayrıca siyah beyazlıların tarihinde 300. Avrupa Kupaları golünü de kaydetmeyi başardı.
Beşiktaş, rövanş karşılaşmasını 3 Ağustos tarihinde Arnavutluk'ta oynayacak.
ŞENOL GÜNEŞ'İN 11'İ
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'in yokluğunda Onur Bulut'a 11'de şans verdi.
Sezonun ilk resmi maçında kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünde Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku'yu görevlendirdi.
Orta sahanın merkezinde Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Amir Hadziahmetovic'e forma veren Güneş, hücum hattını ise Onur Bulut, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'dan kurdu.
YENİ TRANSFERLER YEDEK
Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği Emrecan Bulut ve Jean Onana karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
Siyah-beyazlı takımdaki kariyerlerine kulübede başlayan iki oyuncu, Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez taraftarlarının karşısında görev yapmış olacak.
Bir diğer yeni transfer Amartey ise maç kadrosunda yer almadı.
OYUN BEŞİKTAŞ'IN KONTROLÜNDE
Siyah beyazlı takım ilk yarıda topla oynama istatistiğini tamamen elinde tuttu. Geriden oyun kurarak gol aramaya çalışan Beşiktaş'ın rakibi Tirana ise tamamen kendi yarı sahasına, hatta kale sahasına kadar çekilerek Beşiktaş ataklarını karşılamaya çalıştı.
Beşiktaş ilk yarıyı yüzde 76 topla oynamayla kapatırken rakip kaleye 6 şut gönderdi ve 3'ü kaleyi buldu. Tirana'nın ise ilk yarıda bulduğu tek şut kaleyi bulamadı.
KİLİDİ ONUR BULUT AÇTI
Beşiktaş'ın sabırla gerçekleştirdiği ataklarında kilidi açan isim Onur Bulut oldu.
22. dakikada sol kanattan Masuaku'nun yaptığı ortaya Onur Bulut sol ayağıyla gelişine sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.
Onur Bulut Beşiktaş kariyerinin ilk golünü atarken aynı zamanda bu sezonun siyah beyazlılardaki ilk resmi golünü de kaydetti. Onur ayrıca Beşiktaş tarihinin Avrupa kupalarındaki 300. golünü de atan isim oldu.
MASUAKU YİNE ATTI
Beşiktaş golü attıktan sonra skor üstünlüğünü de ele geçirdi ve ikinci golü bulmak için ataklarını sıklaştırdı. İlk yarının sonlarına yaklaşılırken sahneye çıkan Muleka, hazırlık maçlarındaki formunu bu maçta da gösterdi.
42. dakikada sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Muleka, düzgün bir vuruşla durumu 2-0'a getirdi.
Muleka böylelikle hazırlık maçları dahil edilince son 3 maçta 4. golünü kaydetmiş oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 2-0 Beşiktaş üstünlüğüyle bitti.
ONANA OYUNDA
Beşiktaş ikinci yarıda da topa sahip olan taraftı. Siyah beyazlıların skor avantajının da etkisiyle oyunu tamamen rakip yarı sahaya yığdı.
Yeni transfer Onana 63. dakikada oyuna girerek bu sezon ilk kez siyah beyazlı formayı giydi.
MAÇ BİTERKEN SÜRPRİZ GOL
Beşiktaş oyunda rahatladıktan ve maçın bitmesini beklediği anlara yaklaşırken kalesinde sürpriz bir gol gördü.
83. dakikada sağ kanattan kale ağzına yapılan yerde ortaya kale ağzında dokunan Kaina farkı 1'e indirdi.
SON SÖZÜ GENÇ SEMİH SÖYLEDİ
Maçta son sözü ise ikinci yarıda oyuna giren Semih Kılıçsoy söyledi.
90+3. dakikada sahneye çıkan genç oyuncu topu ağlara göndererek farkı bir kez daha ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Onur Bulut'un sağdan ortasında ön direkte Muleka'nın yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.
21. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Masuaku'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında, Onur Bulut'un altıpasın önünde sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
42. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına giren Muleka, sol çaprazdan uzak direğe yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
83. dakikada Tirana farkı 1'e indirdi. Ani gelişen atakta sağdan hızla ceza sahasına giren Haxhiu, meşin yuvarlağı altıpasın üzerindeki Kaina ile buluşturdu. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
90+4. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un dar açıdan çıkardığı düzgün şutta top ağlarla buluştu: 3-1
Stat: Beşiktaş
Hakemler: Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Arno Blos (Almanya)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 63 Onana), Gedson Fernandes, Onur Bulut (Dk. 82 Semih Kılıçsoy), Muleka (Dk. 90+2 Demir Ege Tıknaz), Aboubakar
Tirana: Selmani, Doka (Dk. 58 Haxhiu), Najdovski, Hoxhallari, Pergjoni, Jonuzi, Hila, Hasani, Lushkja (Dk. 64 Deliu), Latifi (Dk. 64 Lulaj), Abazaj (Dk. 75 Kaina)
Goller: Dk. 21 Onur Bulut, Dk. 42 Muleka, Dk. 90+4 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 83 Kaina (Tirana)
Sarı kartlar: Dk. 36 Doka, Dk. 80 Hila (Tirana)