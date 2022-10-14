Beşiktaş, geçen sezonu 8. bitirirken uzun yıllar sonra Avrupa kupalarına katılamama şoku yaşamıştı. Avrupa kupalarında yer almayan Beşiktaş, bunu lig yarışında avantaja dönüştürmeyi hedeflese de ekonomik olarak sıkıntılı günlerde önemli bir gelirden de olmuş oldu.



Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor, Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ile Sivasspor yer alıyor.



4 takımdan şu ana kadar Fenerbahçe ve Trabzonspor'un elde ettiği gelirler 10 milyon Euro'yu aşarken Başakşehir ve Sivasspor da 5 milyon Euro'yu geçen parayı kasasına koydu.



Siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa'da yer almayarak UEFA gelirlerinin yanı sıra ekstra maç günü hasılatlarını da kaçırmış oldu.



