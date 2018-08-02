Beşiktaş, Avrupa kupalarında 206. maçına çıkıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Çarşamba günü yapacağı rövanş karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 206. kez mücadele edecek.

01 Ağustos 2018 12:37
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 206. maçına çıkıyor
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rövanş mücadelesinde yarın Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında 206. maçına çıkacak.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 205 maçtan 78'ini kazandı, 83'ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 267 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

MAÇIN KANALI DEĞİŞTİ

Beşiktaş-B36 Torshavn mücadelesi ilk maçta olduğu gibi beIN Sports'dan değil Smart Spor'dan yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.00 olacak.


Kaynak: AA

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