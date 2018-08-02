Beşiktaş, Avrupa kupalarında 206. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rövanş mücadelesinde yarın Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek, Avrupa kupalarında 206. maçına çıkacak.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 205 maçtan 78'ini kazandı, 83'ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 267 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.Beşiktaş-B36 Torshavn mücadelesi ilk maçta olduğu gibi beIN Sports'dan değil Smart Spor'dan yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.00 olacak.