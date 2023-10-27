29 Ekim

Beşiktaş, Avrupa'da kazanamıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında bu sezon galibiyet elde edemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Avrupa'da kazanamıyor
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27 Ekim 2023 01:08
UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamalarına yenilgisiz yükselen Beşiktaş, daha sonra Avrupa'da istediği sonuçları almakta zorlandı.

Club Brugge ile deplasmanda oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Lugano ile oynanan ve 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybederek gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçında da mağlup olarak grup aşamalarının ilk yarısını 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle noktaladı. Siyah-beyazlılar bu sonuçların ardından 1 puanla grupta son sırada yer aldı.

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