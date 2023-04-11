Beşiktaş, Atletico Madrid'i konuk edecek

Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamındaki hazırlık maçında çarşamba günü İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırlayacak.
Vodafone Park'taki mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Müsabakanın bilet satışından elde edilecek gelir, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak.
Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini Passolig'den veya Vodafone Park'ta bulunan bilet satış gişelerinden alabilecek.
Vodafone Park'taki mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Müsabakanın bilet satışından elde edilecek gelir, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak.
Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini Passolig'den veya Vodafone Park'ta bulunan bilet satış gişelerinden alabilecek.
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