Beşiktaş, Atletico Madrid'i konuk edecek

Beşiktaş, gelirleri depremzedelere gönderilmek üzere oynanacak olan maçta Atletico Madrid'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Atletico Madrid'i konuk edecek
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11 Nisan 2023 15:16
Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamındaki hazırlık maçında çarşamba günü İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırlayacak.

Vodafone Park'taki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Müsabakanın bilet satışından elde edilecek gelir, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini Passolig'den veya Vodafone Park'ta bulunan bilet satış gişelerinden alabilecek.

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