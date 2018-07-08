Beşiktaş, Atiba'yı bekletiyor! Pepe ve Vida...

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Transferde büyük bir sessizlik içerisinde olanYönetimi,hiçbir kulüple anlaşmamasını söyledi.Şu an için orta sahada sayısal eksiklik yaşamayan siyah-beyazlılar, Vida-Pepe ikilisinden birisinin gitmesi durumunda 35 yaşındaki Kanadalı oyuncuyla bir sene daha mukavele uzatmak için masaya oturacak.Yıllık ücret konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Atiba ile henüz sözleşme uzatmayan Beşiktaş Yönetimi, Vida ile Pepe'ye gelen sözlü tekliflerin resmiyet kazanmasını bekliyor. Bu iki oyuncudan birinin gitmesi halinde Atiba'yı kadroda tutmayı planlayan siyah-beyazlılar, deneyimli oyuncuyla ücret konusunda yeniden masaya oturacak.Kartal'da, Pepe veya Vida'nın ayrılması durumunda Matej Mitrovic de takımda tutulacak. Stoperdeki sayısal durumu, Medel ve Necip gibi isimlerle tamamlamak isteyen yönetim, Atiba'ya yıllık 600 bin euro ve artı bonuslar verecek. Kanadalı oyuncu ilk 18'e girdiği zaman da maç başı ücret alacak. İlk 11'e girerse bu rakam daha da artacak.Bu arada Beşiktaş'a geri dönmesi tekrar gündeme gelen Ersan Gülüm konusunda ise pürüzler olduğu ortaya çıktı. Bir süredir deneyimli oyuncunun bonservisini bedava almaya çalışan siyah-beyazlı kulübün henüz bu hedefe ulaşamadığı aktarıldı.