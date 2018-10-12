Beşiktaş, Atiba'nın alternatifini İtalya'da buldu!

devre arasında yapılacak transferler için çalışmalarını sürdürürken, listenin başı isim de belli oldu.Sezon başında Atiba ile yapılan sözleşme görüşmeleri uzadığı için Kanadalı futbolcu takımla kamp çalışmalarına katılamadı.Atiba dönene kadar onun yerine Medel görev yaptı. Ancak teknik direktör Şenol Güneş, savunma önünde Atiba- Oğuzhan ile aldığı verimi, Medel-Oğuzhan veya Medel- Tolgay ikilisiyle alamadı.Ancak Beşiktaş aradığı ismi İtalya buldu... O isim, Udinese takımında oynayan Seko Fofana... 23 yaşındaki oyuncu, satın alınma opsiyonuyla transfer edilecek.Ön libero ve merkezde oynayabilen Fofana, güçlü fiziğinin yanı sıra her iki ayağını da kullanabilmesiyle dikkat çekiyor. Fildişili, yüksek başarılı pas yüzdesiyle de öne çıkıyor.2016'da Manchester City'den 3.5 milyon Euro'ya Udinese'ye transfer olan, İtalyan ekibinde 62 maçta 9 gol atıp, 2 de asist yaptı.Bir kez milli olan Fofana, futbola başladığı Lorient'ten 2013'te Manchester City'nin alt yapısına gitti. A takıma çıkma şansı bulamayan Fofana, Fulham'a kiralandı ve burada 25 maça çıktı. Daha sonra Bastia'ya da kiralanan oyuncu, nihayet iki sezon önce Udinese'ye satıldı.