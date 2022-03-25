Beşiktaş, Atiba'nın alternatifini buldu!

Beşiktaş, 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu Atiba'nın alternatifini İngiltere'de buldu.

Haber; Akşam
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Beşiktaş, Atiba'nın alternatifini buldu!
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25 Mart 2022 10:43
Beşiktaş Atiba Hutchinson'ın yerine gelecek ismi buldu. Siyah-Beyazlılar Atiba Hutchinson ile vedalaşıp Kenny Dougall'a imza attırmak istiyor. Beşiktaş'ın Blackpool ile görüşmeleri olumlu ilerliyor.

Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-Beyazlılar, emektar oyuncusu Atiba'nın alternatifini buldu. İngiltere Championship ekiplerinden Blackpool forması giyen Kenny Dougall listenin ilk sırasına yazıldı.



1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

28 yaşındaki oyuncunun İngiliz kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi var. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği de belirtildi. Dougall, bu sezon 34 maçta, 2 bin 773 dakika sahada kaldı. Bu süre içinde takımına 4 asist yaparak skor katkısında bulundu. Başarılı oyuncunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 500 bin euro...

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