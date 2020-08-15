Beşiktaş, Atiba ile yeni sözleşmeyi imzaladı

Beşiktaş, tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı.



37 yaşındaki Kanadalı oyuncu, imza sonrasında Instagram hesabından, "Bu harika kulüpte bir sezon daha oynayacağım için mutluyum, teşekkürler" paylaşımını yaptı.



ATIBA NE KADAR KAZANACAK?



Sözleşmesi sezon sonu sona eren Atiba Hutchinson ile masaya oturan yönetim, tecrübeli oyuncuyla 600 bin eurodan 1 yıllığına anlaştı. Atiba'nın, sezon sonunda Beşiktaş teknik heyetine katılması bekleniyor.

