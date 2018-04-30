Beşiktaş atamadıkça eriyor! 3 sezonun en kötüsü...

31. haftalar itibariyle Beşiktaş'ın gol sayısı (STSL)

GELENLER, GİDENLERİ MUMLA ARATIYOR

'de Galatasaray karşısında aldığı yenilgiyle haftayı 4. sırada tamamlayan, gol yollarında son dönemlerin en büyük sıkıntısını yaşamasıyla dikkat çekiyor.Devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a sattıktan sonra gol yollarındaki sorunu çözmek için Vagner Love'ı alan Beşiktaş'ta, Brezilyalı golcü bekleneni veremedi. Sezon başında kadroya katılan Negredo da performansıyla son 3 sezonda siyah-beyazlı takımda görev yapan golcülerin çok gerisinde kaldı.Beşiktaş Şenol Güneş önderliğinde 2015/16 sezonunda 31. haftada 70 gole imza atarken, 16/17 sezonunda ise 61 gol kaydetmişti. Bu sezon ise Beşiktaş 31. haftada rakip fileleri 59 kez havalandırabildi.17/18 (59)16/17 (61)15/16 (70)Cenk Tosun'u da devre arasında Everton'a satan Beşiktaş'ın gol yollarında yaşadığı sorunların başında Mario Gomez ve Vincent Aboubakar'dan sonra gelen yabancı forvetlerden beklenen performansın alınamaması geliyor.2015/2016 sezonunda Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en büyük katkıya sahip isimlerden olan Mario Gomez, 31. hafta itibariyle Süper Lig'de 24 gole imza atmıştı. Gomez'den sonra 2016/2017 sezonunda gelen Vincet Aboubakar da başarılı performans sergilerken 31. haftayı 10 golle kapatmıştı. Aboubakar ile birlikte geçen sezon takımda görev yapan Cenk Tosun da 31. haftayı 18 golle kapatmıştı.Mario Gomez - 24 golVincent Aboubakar - 10 golCenk Tosun - 18 golAlvaro Negredo - 7 golVagner Love (Yarım sezon) - 2 golBeşiktaş'ın gol yollarında yaşadığı sorunla ilgili ildinç bir detay daha dikkat çekti. Şu an Beşiktaş kadrosunda bulunan Negredo ve Love, bu sezonki performanslarıyla da Mario Gomez, Aboubakar, Cenk Tosun, Demba Ba gibi isimler karşısında beklenenin altında kaldı.Cenk Tosun (Everton) - 12 maç, 5 golVincent Aboubakar (Porto) - 27 maç, 15 golMario Gomez (Wolfsburg+Stuttgart) - 27 maç, 7 golDemba Ba (Göztepe) - 10 maç, 6 gol