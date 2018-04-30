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Beşiktaş atamadıkça eriyor! 3 sezonun en kötüsü...

Beşiktaş, son 3 sezonun en az gol attığı dönemini yaşarken, giden golcüler yerine gelenlerin performansı dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş atamadıkça eriyor! 3 sezonun en kötüsü...
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30 Nisan 2018 12:19
ARAŞTIRMA: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray karşısında aldığı yenilgiyle haftayı 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, gol yollarında son dönemlerin en büyük sıkıntısını yaşamasıyla dikkat çekiyor.

Devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a sattıktan sonra gol yollarındaki sorunu çözmek için Vagner Love'ı alan Beşiktaş'ta, Brezilyalı golcü bekleneni veremedi. Sezon başında kadroya katılan Negredo da performansıyla son 3 sezonda siyah-beyazlı takımda görev yapan golcülerin çok gerisinde kaldı.

Siyah-beyazlı takım son 3 sezonda 31. haftalar itibariyle en az gol attığı dönemi yaşadı. Beşiktaş Şenol Güneş önderliğinde 2015/16 sezonunda 31. haftada 70 gole imza atarken, 16/17 sezonunda ise 61 gol kaydetmişti. Bu sezon ise Beşiktaş 31. haftada rakip fileleri 59 kez havalandırabildi.

31. haftalar itibariyle Beşiktaş'ın gol sayısı (STSL)
17/18 (59)
16/17 (61)
15/16 (70)



GELENLER, GİDENLERİ MUMLA ARATIYOR

Cenk Tosun'u da devre arasında Everton'a satan Beşiktaş'ın gol yollarında yaşadığı sorunların başında Mario Gomez ve Vincent Aboubakar'dan sonra gelen yabancı forvetlerden beklenen performansın alınamaması geliyor.

2015/2016 sezonunda Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en büyük katkıya sahip isimlerden olan Mario Gomez, 31. hafta itibariyle Süper Lig'de 24 gole imza atmıştı. Gomez'den sonra 2016/2017 sezonunda gelen Vincet Aboubakar da başarılı performans sergilerken 31. haftayı 10 golle kapatmıştı. Aboubakar ile birlikte geçen sezon takımda görev yapan Cenk Tosun da 31. haftayı 18 golle kapatmıştı.

İşte son dönemde Beşiktaş'ta forma giyen santraforların ilk 31 hafta performansı...

Mario Gomez - 24 gol
Vincent Aboubakar - 10 gol
Cenk Tosun - 18 gol
Alvaro Negredo - 7 gol
Vagner Love (Yarım sezon) - 2 gol

Beşiktaş'ın gol yollarında yaşadığı sorunla ilgili ildinç bir detay daha dikkat çekti. Şu an Beşiktaş kadrosunda bulunan Negredo ve Love, bu sezonki performanslarıyla da Mario Gomez, Aboubakar, Cenk Tosun, Demba Ba gibi isimler karşısında beklenenin altında kaldı.

İşte Beşiktaş'ta ayrılan isimlerin bu sezon takımlarındaki performansları...

Cenk Tosun (Everton) - 12 maç, 5 gol
Vincent Aboubakar (Porto) - 27 maç, 15 gol
Mario Gomez (Wolfsburg+Stuttgart) - 27 maç, 7 gol
Demba Ba (Göztepe) - 10 maç, 6 gol

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