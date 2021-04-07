Beşiktaş asist makinesi Ghezzal'a kavuşuyor

Kart cezasını tamamlamasının ardından bugünkü Alanyaspor maçıyla birlikte ilk 11'deki yerine dönecek olan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, gol ve asistlerine kaldığı yerden devam etmeye çalışacak.



28 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de şu ana kadar 21 maçta 1 gol atarken tam 13 asist başarısı yakaladı



Ghezzal'in kadroya katılımı sonrası geçen haftaki Kasımpaşa mücadelesine sağ açık olarak başlayan Valentin Rosier, bek hattına geri dönecek.



Öte yandan koronavirüs tedavisi tamamlanan ve karantinası sona eren Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün de bu maçta oynayıp oynamayacakları TFF prosedürleri gereği bugün belli olacak.



