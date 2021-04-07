Beşiktaş asist makinesi Ghezzal'a kavuşuyor

Beşiktaş'ta bu akşamki mücadelede gözler, takımın yıldız ismi Rachid Ghezzal'da olacak.

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Beşiktaş asist makinesi Ghezzal'a kavuşuyor
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07 Nisan 2021 12:11
Kart cezasını tamamlamasının ardından bugünkü Alanyaspor maçıyla birlikte ilk 11'deki yerine dönecek olan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, gol ve asistlerine kaldığı yerden devam etmeye çalışacak.

28 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de şu ana kadar 21 maçta 1 gol atarken tam 13 asist başarısı yakaladı

Ghezzal'in kadroya katılımı sonrası geçen haftaki Kasımpaşa mücadelesine sağ açık olarak başlayan Valentin Rosier, bek hattına geri dönecek.

Öte yandan koronavirüs tedavisi tamamlanan ve karantinası sona eren Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün de bu maçta oynayıp oynamayacakları TFF prosedürleri gereği bugün belli olacak.



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