Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: ''İki sürpriz futbolcu alacağız''

Beşiktaş'ın talip olduğu Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a, Dusan Tadic'in de Fenerbahçe'ye transfer olması siyah beyazlı camiada üzüntü ve tepkiye sebep olurken, kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ taraftarlara önemli bir çağrıda bulundu.
Geçen sezonun devre arasında yaptıkları transferlerin başarısına dikkat çeken Kocadağ, ''Beşiktaş'ın ihtiyacı olan transferleri mutlaka yapacağız. Taraftarların endişe etmesine gerek yok. Transfer çalışmalarımız yoğun biçimde sürüyor. 1-2 gün içinde 2 sürpriz futbolcuyla daha anlaştığımızı açıklamayı planlıyoruz'' dedi.
Emre Kocadağ ayrıca taraftarlara, ''Lütfen biraz sakin ve sabırlı olalım. En isabetli transferleri biz yapacağız'' mesajını gönderdi.
Geçen sezonun devre arasında yaptıkları transferlerin başarısına dikkat çeken Kocadağ, ''Beşiktaş'ın ihtiyacı olan transferleri mutlaka yapacağız. Taraftarların endişe etmesine gerek yok. Transfer çalışmalarımız yoğun biçimde sürüyor. 1-2 gün içinde 2 sürpriz futbolcuyla daha anlaştığımızı açıklamayı planlıyoruz'' dedi.
Emre Kocadağ ayrıca taraftarlara, ''Lütfen biraz sakin ve sabırlı olalım. En isabetli transferleri biz yapacağız'' mesajını gönderdi.