Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ taraftarlara transferlerle ilgili önemli bir çağrıda bulundu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması
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17 Temmuz 2023 09:37
Son güncelleme 17 Temmuz 2023 12:31
Beşiktaş'ın talip olduğu Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a, Dusan Tadic'in de Fenerbahçe'ye transfer olması siyah beyazlı camiada üzüntü ve tepkiye sebep olurken, kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ taraftarlara önemli bir çağrıda bulundu.

Geçen sezonun devre arasında yaptıkları transferlerin başarısına dikkat çeken Kocadağ, ''Beşiktaş'ın ihtiyacı olan transferleri mutlaka yapacağız. Taraftarların endişe etmesine gerek yok. Transfer çalışmalarımız yoğun biçimde sürüyor. 1-2 gün içinde 2 sürpriz futbolcuyla daha anlaştığımızı açıklamayı planlıyoruz'' dedi.

Emre Kocadağ ayrıca taraftarlara, ''Lütfen biraz sakin ve sabırlı olalım. En isabetli transferleri biz yapacağız'' mesajını gönderdi. 

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