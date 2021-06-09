Beşiktaş Arturo Vidal'e talip iddiası

Inter ile yol ayrımına gelen Arturo Vidal'e Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edildi.



İtalyan basını, Inter'de yaşanan ayrılıklara Arturo Vidal'in de katılacağını belirterek oyuncuya talip olan Zenit'in yanı sıra Beşiktaş ve Marsilya'nın da devreye girdiğini yazdı.



Meksika ekibi Club America'nın teklifini kabul etmeyen Vidal'in önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Beşiktaş ve Zenit'in teklifini değerlendirme olasılığının yüksek olduğu öne sürüldü.



Inter formasını bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta giyen 34 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, 2 gol 2 asistle takımına katkı sağlamıştı.



