Beşiktaş Arturo Vidal'e talip iddiası

Inter'le yol ayrımına gelen Arturo Vidal'e Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu 3 kulübün talip olduğu İtalyan basını tarafından yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş Arturo Vidal'e talip iddiası
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09 Haziran 2021 23:47
Inter ile yol ayrımına gelen Arturo Vidal'e Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edildi.

İtalyan basını, Inter'de yaşanan ayrılıklara Arturo Vidal'in de katılacağını belirterek oyuncuya talip olan Zenit'in yanı sıra Beşiktaş ve Marsilya'nın da devreye girdiğini yazdı.

Meksika ekibi Club America'nın teklifini kabul etmeyen Vidal'in önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Beşiktaş ve Zenit'in teklifini değerlendirme olasılığının yüksek olduğu öne sürüldü.

Inter formasını bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta giyen 34 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, 2 gol 2 asistle takımına katkı sağlamıştı.


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