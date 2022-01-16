Beşiktaş artık 'antikorlu'

Beşiktaş'ta takımın neredeyse tamamı, omikron sürecini en iyi şekilde tamamladı ve takıma katıldı. Son olarak Atiba'nın da iyileşmesiyle siyah-beyazlılar adeta takım halinde "antikorlu" hale geldi.



İlk olarak Oğuzhan Özyakup ile başlayan, ardından Larin, Kenan Karaman, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Atiba ve Mehmet Topal ile devam eden koronavirüs salgınından teknik heyet de nasibini almıştı. Teknik direktör Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe'nin iyileşip, son oynanan Gaziantep maçında görevlerinin başında olmasıyla onlar da takıma katılmış oldu.



Ligde arka arkaya maçlar oynayacak olan siyah-beyazlılar, dünden itibaren VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenmanda, son karşılaşmada oynayanlar, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğerleri ise pas ve 5'e 2'nin ardından çift kaleyle günü abitirdi.



