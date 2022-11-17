Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun tapusunu alıyor

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.



İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a yakınlığıyla bilinen bir haber sitesinde, Masuaku'nun yeni sezonda da Siyah-Beyazlı takımda kariyerine devam edeceğini yazıldı. Haberin içeriğinde şu ifadelere yer verildi:



"Arthur Masuaku, Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu ve Spor Toto Süper Lig'de büyüleyici bir performans ortaya koydu. Ancak şu anda sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Fakat sezon başından bu yana sergilediği performans, onun Beşiktaş'ta kalıcı hale geleceğini gösteriyor.



SAKATLIK ONA DARBE VURDU



Her ne kadar sakatlık ona büyük bir darbe vursa da Demokratik Kongolu oyuncu, geri döndüğüne formunu geri yakalayacağından umutlu. Dizinden yaşadığı sakatlık onu belki 2-3 ay sahanın dışında tutacak. Ameliyat olmayacağı için iyileştiğinde daha güçlü şekilde dönecektir." Tecrübeli sol bekin West Ham'la olan sözleşmesi ise 2024 Haziran'da bitiyor.





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