Harun görüşmesi sürüyor

Beşiktaş'ta kaleci arayışlarına hız verildi.Siyah-Beyazlılar, Fabri'nin satılmasıyla birlikte gündemdeki kaleci adaylarıyla temasa geçerken, Ospina konusunda önemli bir gelişme yaşandı.Beşiktaş Yönetimi'nin Arsenal'le David Ospina'nın kiralanması konusunda anlaşma sağladığı ortaya çıktı.Ardından Kolombiyalı file bekçisiyle görüşen Siyah-Beyazlılar, 4 milyon Euro'luk yıllık ücret talebi nedeniyle şimdilik geri adım atmak zorunda kalsa da, taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.Kartal'ın Ospina için ayırdığı bütçe senelik maksimum 3 milyon Euro...29 yaşındaki eldiven bu seviyeye düşerse, anlaşmanın gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer taraftan Bursaspor'un tecrübeli kalecisi Harun Tekin için de Yeşil-Beyazlı kulüple görüşmelerin devam ettiği bildirildi.