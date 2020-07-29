'Beşiktaş, Arjantinli sağ beki istedi'

Beşiktaş, Arjantin'in San Lorenzo takımında kariyerini sürdüren 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Marcelo Herrera için kulübüyle görüşüyor.



Beşiktaş, transferi bitirmek için Herrera'nın takımına taksitle ödeme yapmayı istiyor. San Lorenzo'nun istediği ücret konusunda henüz anlaşma sağlanamadı.



5 MİLYON DOLAR İSTEDİLER



San Lorenzo, sözleşmesi 2021 yazında sona erecek oyuncu için, 5 milyon dolar bonservis ücreti istiyor.



Brezilya takımı Palmeiras da, aynı zamanda genç sağ bek için devreye giren takımlar arasında yer aldı.



Marcelo Herrera, bu sezon takımı ile 12 resmi maça çıktı. Genç sağ bek, bu maçlarda takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



