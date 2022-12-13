Beşiktaş aradığı orta sahayı Macaristan'da buldu

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, Ferencvaros forması giyen Aissa Laidouni'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Beşiktaş'ın bu transferde iki rakibi bulunuyor.Dünya Kupası arasına 8. sırada giren Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş,ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminden, orta sahaya takviye yapılmasını istedi. Fransız basını ,Siyah Beyazlılar'ın Macar ekibi Ferencvaros'ta forma giyen Aissa Laidouni'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürerken, sıcak gelişmeler oldu.25 Yaşındaki ön libero, yaşı ilerleyen Atiba Hutchinson ve Josef de Souza'nın boşluğunu kapatması için düşünülüyor. 4 milyon euro değer biçilen Tunuslu futbolcunun transferinde Beşiktaş'a Avrupa'dan da rakipler çıktı. Gözde isim Aissa Laidouni'yi bir çok Avrupa kulübü çok yakından takip ediyor.Trabzonspor'un da bu sezon Avrupa'da eşleştiği Ferencvaros'un oyuncusu olan Aissa Laidouni'yi Almanya'dan Wolsburg, İskoçya'dan ise Celtic transfer etmek istiyor. Furbolcu bu sezon 2 gol 4 asist üretti.Laidouni ile kulübü arasında ki sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ferencvaros, 1 yıl uzatma hakkına sahip.Laidouni Tunus'la Dünya Kupası'nda 3 maçta forma giydi. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.