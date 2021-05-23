Beşiktaş aradığı forveti Hollanda'da buldu

2020-2021 sezonunu çifte kupa zaferiyle tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan siyah-beyazlılar geniş ve kaliteli bir kadro kurmak için kolları sıvadı.



Siyah-beyazlılar Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği, Trabzonspor'un da peşinde olduğu Georgios Giakoumakis'in işini bitiriyor.



Yönetici Erdal Torunoğulları kutlamalarının ertesinde hemen Amsterdam'a gitti, ailesini bile görmeden Venlo şehrine geçti. Burada, Ocak ayında ikna etmeyi başaramadığı Hollanda ekibinin yöneticileriyle Giakoumakis'in transferini konuştu.



Gelecek sezon Hollanda 2. Ligi'nde yer alacak yöneticiler, Beşiktaşlı yöneticiye prensipte 'evet' yanıtını verdi. Torunoğulları; 2 gün önce hamile olan sevgilisi Sonia ile dünya evine giren Yunan golcüye, menajeri Ioannis Emmanouilidis aracılığıyla bir hediye bile gönderdi.



"HAYALİM DEVLER LİGİ"



Bu arada Hollanda'da gol kralı olan Giakoumakis, "Hiç bu kadar çok gol atmadım. Ama keşke bu goller bizi kurtarmış olsaydı" dedi ve şöyle devam etti:



İlk 15 maçtan sonra sezonun tadını çıkarabileceğimizi düşündük. Ama ardından üst üste yenilgiler geldi. İlk hedefim ligde kalmaktı, gol kralı olmak değil. Bu yüzden tadını gol krallığının çıkaramıyorum. Sanırım gelecek sezon takımımla devam etmeyeceğim. Menajerim çok fazla teklif olduğunu söylüyor. Benim için en iyi kararı verecektir. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim. Bu her futbolcunun hayali!











