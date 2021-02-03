Beşiktaş 'ara'da 10 milyon TL yük attı!

Ekonomik sorunlarla boğuşurken Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan bir kadro kuran Beşiktaş, ara transferde de önemli işler yaptı. İki takviye gerçekleştiren siyah-beyazlı yönetim, teknik patron Sergen Yalçın'ın isteklerini büyük ölçüde yerine getirdi.



Santrfor bölgesi, kulübü ve ligi tanıyan, hazır durumdaki Cenk Tosun ile güçlendirildi. Sağ bekte Rosier'e yük binmesi nedeniyle de Eskişehirspor'dan genç bir yetenek, Bilal Ceylan transfer edildi.



1.2 MİLYON EURO YÜKTEN KURTULDU



Cenk ve Bilal, Yalçın'ın rotasyonuna derinlik kazandıracak. Ayrıca takım bütçesine de uyacak.



Sezon başından beri en büyük kambur olan kadro dışı durumdaki oyuncularla ilgili adımlar da kulübü rahatlattı. Lens Karagümrük'e, Boyd Sivasspor'a ve Güven Yalçın Lecce'ye kiralandı. Mirin alacaklarının yarısı karşılığı serbest bırakıldı. Sadece Douglas takımda kalmayı seçti.



Bu operasyonla birlikte Beşiktaş yaklaşık 1.2 milyon Euro yükten de kurtuldu.



