Beşiktaş ara transfer için çözüm arıyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ara transfer döneminde kadroya takviyeler yapmayı planlıyor. Mevcut kadroyu yakından takip eden, Dünya Kupası arasında yapılacak kampta da mevcut oyuncuları izleyecek olan tecrübeli teknik direktör, bir rapor hazırlayacak.



PLAN YAPILACAK



Ara transfer dönemi öncesi siyah-beyazlılarda iki önemli konu göze çarpıyor. İlk olarak Kartal'da yabancı kontenjanı dolu. Beşiktaş'ta 14 sözleşmeli yabancı futbolcu var. Eğer bir yabancı transferi planlanırsa bu kontenjanın boşaltılması gerekecek ya da 21 yaş altı 3 yabancı alabilme kuralı çerçevesinde böyle bir plan yapılacak.



HARCAMA LİMİTLERİ



Bir diğer önemli konu ise harcama limitleri olacak. Siyah-beyazlıların ekonomik anlamda titizlikle hareket etmesi, harcama limitlerine uyması gerekecek. Tüm bu verilerin ışığında Beşiktaş'ın transfer yapabilmesi için kadrodan birilerini göndermesi lazım.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ