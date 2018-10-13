Beşiktaş antrenörü Ivanovic: 'Savunma yaparak galip geldik'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 61-57 yenen Beşiktaş Sompo Japan'ın başantrenörü Dusko Ivanovic, maç boyunca iyi savunma yaparak galip geldiklerini söyledi.
Ivanovic, BJK Akatlar Spor Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Pınar Karşıyaka ile zor bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Maçın genelinde iyi savunma yaptık. Bu durum, kazanmamızda önemli bir etkendi. İlk yarıda biraz problem yaşadık, istediğimiz oyunu oynayamadık. Maç boyunca sert oynamaya çalıştık ama tempomuz yavaştı. Çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı basketbolcu Erkan Veyseloğlu ise önemli bir galibiyet aldıklarını aktararak, "Maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Önemli bir taraftar desteği vardı. Taraftarımızın önünde galip gelmek istiyorduk. Biraz zor oldu ama galip geldiğimiz için mutluyuz. Bizim için moral oldu. Bu istikrarı Avrupa ve ligde sürdürebilmemizi diliyorum." diye konuştu.
Özhan Çıvgın: "İyi mücadele ettik"
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın, Beşiktaş Sompo Japan karşısında iyi mücadele ettiklerini fakat hücumda istediklerini yapamadıklarını belirtti.
Çıvgın, geçen hafta sahalarında yaşadıkları mağlubiyetin ardından bir reaksiyon maçına çıktıklarını dile getirerek, "İyi mücadele ettik ama hücumda kaçırdığımız sayılar, ribauntlar ve serbest atışlarda sıkıntı yaşamamız, bizi olumsuz etkiledi. Bunlara dikkat etseydik, bu maçtan galip ayrılabilirdik. İyi çalışıyoruz ve mücadele ediyoruz. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
İzmir temsilcisinin oyuncusu İlkan Karaman da iyi mücadele ettiklerini kaydederek, "Dış ve serbest atışları çok kaçırdık. Ancak ortaya koyduğumuz mücadeleyle gelecek haftalar için mesaj verdik. Eksiklerimizi analiz edip, hücumda şut yüzdemizi artırdığımız zaman güzel galibiyetler alacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.
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Ivanovic, BJK Akatlar Spor Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Pınar Karşıyaka ile zor bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Maçın genelinde iyi savunma yaptık. Bu durum, kazanmamızda önemli bir etkendi. İlk yarıda biraz problem yaşadık, istediğimiz oyunu oynayamadık. Maç boyunca sert oynamaya çalıştık ama tempomuz yavaştı. Çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı basketbolcu Erkan Veyseloğlu ise önemli bir galibiyet aldıklarını aktararak, "Maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Önemli bir taraftar desteği vardı. Taraftarımızın önünde galip gelmek istiyorduk. Biraz zor oldu ama galip geldiğimiz için mutluyuz. Bizim için moral oldu. Bu istikrarı Avrupa ve ligde sürdürebilmemizi diliyorum." diye konuştu.
Özhan Çıvgın: "İyi mücadele ettik"
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın, Beşiktaş Sompo Japan karşısında iyi mücadele ettiklerini fakat hücumda istediklerini yapamadıklarını belirtti.
Çıvgın, geçen hafta sahalarında yaşadıkları mağlubiyetin ardından bir reaksiyon maçına çıktıklarını dile getirerek, "İyi mücadele ettik ama hücumda kaçırdığımız sayılar, ribauntlar ve serbest atışlarda sıkıntı yaşamamız, bizi olumsuz etkiledi. Bunlara dikkat etseydik, bu maçtan galip ayrılabilirdik. İyi çalışıyoruz ve mücadele ediyoruz. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
İzmir temsilcisinin oyuncusu İlkan Karaman da iyi mücadele ettiklerini kaydederek, "Dış ve serbest atışları çok kaçırdık. Ancak ortaya koyduğumuz mücadeleyle gelecek haftalar için mesaj verdik. Eksiklerimizi analiz edip, hücumda şut yüzdemizi artırdığımız zaman güzel galibiyetler alacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.
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