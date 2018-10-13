Beşiktaş antrenörü Ivanovic: 'Savunma yaparak galip geldik'

Özhan Çıvgın: "İyi mücadele ettik"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 61-57 yenen Beşiktaş Sompo Japan'ın başantrenörü Dusko Ivanovic, maç boyunca iyi savunma yaparak galip geldiklerini söyledi.Ivanovic, BJK Akatlar Spor Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Pınar Karşıyaka ile zor bir karşılaşma oynadıklarını belirterek,ifadelerini kullandı.Siyah-beyazlı basketbolcu Erkan Veyseloğlu ise önemli bir galibiyet aldıklarını aktararak,diye konuştu.Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın, Beşiktaş Sompo Japan karşısında iyi mücadele ettiklerini fakat hücumda istediklerini yapamadıklarını belirtti.Çıvgın, geçen hafta sahalarında yaşadıkları mağlubiyetin ardından bir reaksiyon maçına çıktıklarını dile getirerek,değerlendirmesinde bulundu.İzmir temsilcisinin oyuncusu İlkan Karaman da iyi mücadele ettiklerini kaydederek,şeklinde görüş belirtti.