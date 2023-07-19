Beşiktaş antrenmanında ilginç sakatlık!

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ederken, antrenmanda ilginç bir sakatlık yaşandı. İşte detaylar...

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Beşiktaş antrenmanında ilginç sakatlık!
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19 Temmuz 2023 13:45
Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş'ta ilginç bir olay yaşandı.

Beşiktaş antrenmanında kondisyoner Miguel Peiro, Onur Bulut'a "Daha güçlenmelisin" dedi. Siyah-beyazlı futbolcu da İspanyol kondisyoneri havaya kaldırarak yere bıraktı.

Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, bir anda beli tutulan Miguel, sahadan golf arabasıyla ayrıldı.

Onur Bulut daha sonra "Vallahi yere atmadım" diyerek yaşanan olayı anlattı.

 

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