Beşiktaş, Ante Rebic için bilgi aldı

Beşiktaş, sol kanat oyuncusu Ante Rebic'i mercek altına aldı. Milan ile sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam eden deneyimli futbolcunun, yaz döneminde Milan'dan ayrılma planları yaptığı kaydedildi. Bu sezon 31 maçta 1229 dakika süre alabilen Rebic'in, bu durumdan memnun olmadığı ve düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeyi arzu ettiği ifade edildi.
Siyah-beyazlıların da Hırvat futbolcu için nabız yoklamaya başladığı ve menajerinden durumuyla ilgili bilgi istediği kaydedildi. Sezonu sadece 3 gol, 2 asistlik performansla geçiren 29 yaşındaki futbolcuyla Wolfsburg'un yanı sıra Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürüldü.
DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Rebic, RNK Split ile başladığı A Takım kariyerinde, Fiorentina, Leipzig, Hellas Verona, Eintracht Frankfurt ve Milan formaları giydi. Kariyerinde en yüksek piyasa değeri 40 milyon Euro olan Rebic'in güncel değeri ise 10 milyon Euro.
Siyah-beyazlıların da Hırvat futbolcu için nabız yoklamaya başladığı ve menajerinden durumuyla ilgili bilgi istediği kaydedildi. Sezonu sadece 3 gol, 2 asistlik performansla geçiren 29 yaşındaki futbolcuyla Wolfsburg'un yanı sıra Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürüldü.
DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Rebic, RNK Split ile başladığı A Takım kariyerinde, Fiorentina, Leipzig, Hellas Verona, Eintracht Frankfurt ve Milan formaları giydi. Kariyerinde en yüksek piyasa değeri 40 milyon Euro olan Rebic'in güncel değeri ise 10 milyon Euro.