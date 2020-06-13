Beşiktaş - Antalyaspor muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.



Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.



Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın 44, Antalyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor.



İki takımın eksikleri



Ev sahibi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan NKoudou'nun maça yetişmesinin ise zor göründüğü belirtiliyor. Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Jeremain Lens sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında görev yapamayacak.



Antalyaspor cephesinde ise Bahadır ve Charles maç kadrosunda olmayacak.



Muhtemel 11'ler



Beşiktaş



Ersin

Gökhan

Vida

Ruiz

Rıdvan

Atiba

Elneny

Lens

Ljajic

Caner

Boateng



Antalyaspor



Nazım

Veysel

Celustka

Kudryashov

Hakan

Fredy

Amilton

Podolski

Sinan

Jahovic



48. maç



Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 13 Haziran Cumartesi günü 48. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 47 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 5'ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.



Siyah-beyazlıların attığı 104 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 41 gol kaydetti.



Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.



Beşiktaş, evinde açık ara üstün



Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı maçlarda rakibine açık ara üstünlüğü göze çarpıyor.



Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 23 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı.



Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 48 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.



Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, Süper Lig'de Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu.



Süper Lig'de son 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, bu başarısını sürdürerek, en son 2006-2007 sezonunda yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisini geliştirmeyi hedefliyor.



Antalyaspor 8 maçtır kaybetmiyor



Ligde 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 14 puanla 16. sırada düşme hattında tamamlayan Akdeniz temsilcisi, ara transfer döneminde aralarında Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş'ün de yer aldığı önemli isimlerle kadrosunu güçlendirdi.



Süper Lig'in ikinci yarısına teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başlayan ve sergilediği başarılı performansla çıkışa geçen kırmızı-beyazlılar, geride kalan 26 hafta sonunda puanını 30'a yükseltti, düşme hattından uzaklaşıp 11. sıraya çıktı.



