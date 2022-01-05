Beşiktaş - Antalyaspor: Muhtemel 11

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

TFF tarafından 15. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Katar'da karşı karşıya gelecek.Karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yapılacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.Karşılaşmada 90 dakikalık süre berabere sonuçlanırsa uzatmalara, yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı vuruşlarına geçilecek.Beşiktaş'ta Necip Uysal, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Yalçın, Serdar Saatçı ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra sakatlıkları süren Mert Günok ile Gökhan Töre de karşılaşmada forma giyemeyecek.Antalyaspor'da ise koronavirüs testi pozitif çıkan ve adları açıklanmayan 1 ismin yanı sıra temaslı olan 3 oyuncunun da kadrodan çıkarıldığı aktarıldı. Ayrıca Doğukan Nelik, Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol maç kadrosuna alınmadı. Ayrıca Erkan Eyibil, Naldo, Fredy ve Haji Wright da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Kenan, Souza, Atiba, Pjanic, Larin, BatshuayiBoffin, Veysel, Kudryashov, Eren, Sherel, Hakan, Bünyamin, Güray, Amilton, Mukairu, Doğukan2006'de ilk kez oynanan Süper Kupa'yı Beşiktaş müzesine götürdü.Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak ilk kupanın sahibi oldu.Geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa'da ilk kez oynama şansı yakalayacak.Kupada 6. kez yer alan Beşiktaş ise sadece bir defa kazanma başarısı gösterdi. 2006'daki ilk organizasyonda kupayı kazanan siyah-beyazlı takım 2007, 2009, 2016 ve 2017'deki kupa maçlarında rakiplerine mağlup oldu.Siyah-beyazlı ekip, teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 6. maçına çıkacak.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de 4 maça çıkan, 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı., Karaveli'nin sorumluluğunda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.Önder Karaveli,'ın başındaki ilk deneyiminde Turkcell Süper Kupa'yı almanın sevincini yaşamak için sahada takımını yönlendirecek.Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerinin 3. ayında kupa sevinci yaşamak istiyor.Genç teknik adam 5 Ekim'de başladığı teknik direktörlük macerasında Süper Kupa sevinci yaşayarak başarısını sürdürmenin peşinde.Nuri Şahin, Antalyaspor'un başında çıktığı 14 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.