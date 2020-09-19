Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.



Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmada Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs tesi pozitif çıktığı için geçen hafta olduğu gibi bu hafta da takımının başında sahada olamayacak.



Sezonun ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'u yenerken Antalyaspor ise Gençlerbirliği'ni evinde mağlup etmişti.



İki takımın eksikleri



Beşiktaş'ta Oğuzhan ve N'Koudou'nun sakatlıkları bulunuyor. İki oyuncunun da kadroda olması beklenmiyor.



Antalyaspor'da Serdar Gürler ve Drole maç kadrosunda olmayacak.



Muhtemel 11'ler



Beşiktaş

Ersin

Necip

Vida

Welinton

N'Sakala

Atiba

Boyd

Dorukhan

Mensah

Hasic

Larin



Antalyaspor

Boffin

Eren Albayrak

Kudriashov

Veysel Sarı

Nazım Sangare

Hakan Özmert

Fredy

Bünyamin Balcı

Amilton

Doğukan Sinik

Jahovic



49. kez karşı karşıya



Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de cumartesi günü 49. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 48 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.



Siyah-beyazlıların attığı 105 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti.



Geçen sezonun ikinci yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 2-1 kazanmıştı. Siyah-beyazlı ekip ise deplasmandaki mücadelede rakibine 2-1 üstünlük kurmuştu.



İstanbul'daki son iki maçı Antalyaspor kazandı



İki takım arasında İstanbul'da oynanan son iki maçı Fraport Antalyaspor kazandı.



Akdeniz temsilcisi 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken, Süper Lig'de Beşiktaş'a bu statta ilk yenilgisini yaşatan takım olmuştu.



Antalyaspor, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.



Beşiktaş, evindeki maçlarda rakibini son olarak 2017-2018 sezonunda 2-0 mağlup etmişti.



Beşiktaş, evinde açık ara üstün



Beşiktaş, evinde Antalyaspor'a son 2 maçta yenilse de rakibine İstanbul'daki karşılaşmalarda büyük üstünlük kurmayı başardı.



Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 24 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı.



Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 49 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.



