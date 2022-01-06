Beşiktaş - Antalyaspor maçı reytingde zirve yaptı!

5 Ocak Çarşamba akşamı Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa Finali, Annemizi Saklarken, MasterChef gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 5 Ocak 2022 reyting sıralaması..

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Antalyaspor maçı reytingde zirve yaptı!
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06 Ocak 2022 11:14
Çarşamba akşamı yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

5 Ocak 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa Finali, Kanal D'de Annem, Star TV'de Annemizi Saklarken, FOX TV'de Mutlu Aile Tablosu, TRT 1'de 112 Acil Çağrı, Show TV'de Süt Kardeşler ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 5 Ocak 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 5 Ocak 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

5 Ocak 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Beşiktaş-FTA Antalyaspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Beşiktaş-FTA Antalyaspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Beşiktaş-FTA Antalyaspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM



AB İLK 10 PROGRAM



20+ABC1 İLK 10 PROGRAM





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