Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ın, Fraport TAV Antalyaspor'u Vodafone Park'ta konuk edeceği maç öncesi 2 kilometre uzaklıktaki İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.20.00'de başlaması planlanan maç öncesi Vodafone Park'a çok yakın bir nokta olan İstiklal Caddesi'nde saat 16.20'de bir patlama olması nedeniyle maçın ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor.Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, İstanbul Valiliği ile görüşmelerini sürdürüyor. İki kulüp yetkilileri de TFF'den gelecek haberi bekliyor.Vodafone Park'ta oynanacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgüç Türkalp olarak açıklandı. Beşiktaş - Antalyaspor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı.Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Antalyaspor ise 16 puan elde etti.Beşiktaş'ta ameliyat olan Ghezzal'ın yanı sıra Rosier, Masuaku ve Josef'in kadroda olması beklenmiyor. Son olarak sakatlığı bulunan Saiss de maç kadrosundan çıkarıldı. Maç öncesi son idmanda sorun yaşayan Tayyip Talha'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.Antalyaspor'da Fredy, Ndao ile Sinan Gümüş'ün sakatlıkları yüzünden Beşiktaş karşısında sahada olması beklenmiyor.Mert, Necip, Tayyip, Montero, Umut, Salih, Gedson, Muleka, Alli, Cenk, Weghorst.Alperen Uysal, Veysel Sarı, Luyindama, Kudryashov, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Fernando, Ufuk Akyol, Nakajima, Larsson, WrightBeşiktaş'ta 5 futbolcu, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Siyah-beyazlılarda Nathan Redmond, Romain Saiss, Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Valentin Rosier sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak olan Antalyaspor, siyah beyazlı takımın evinde oynadığı son maçlarda puan almayı başardı.Kırmızı beyazlı ekip Beşiktaş ile oynadığı son 4 deplasman maçında 2 galibiyet 2 beraberlik çıkarmıştı.