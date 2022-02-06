Beşiktaş Antalyaspor CANLI İZLE, BJK maçı canlı izle

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Özgür Yankaya.



Beşiktaş, evinde açık ara üstün



Beşiktaş, evinde Antalyaspor'a son 3 maçta üstünlük sağlayamasa da İstanbul'daki karşılaşmalarda rakibine büyük üstünlük kurmayı başardı.



Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 25 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı.



Beşiktaş'ta 5 isim kadroya alınmadı



Beşiktaş'ta 5 isim Antalyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlıların kamp kafilesinde N'Koudou, Atiba, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı ve Umut Meraş yer almadı. Daha önce sezonu kapatan Mert Günok da kadroda bulunmadı.



Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 50 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.



Beşiktaş'ta 3 isim sınırda



Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor.



Üç futbolcu, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 25. haftasındaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

İlk 11'ler

Ligde son olarak oynadığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından 1-1'lik eşitlikle ayrılan siyah-beyazlılar, kendi sahasında oynayacağı maçı kazanarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

Küme düşme hattında bulunan ve ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet alamayan Antalyaspor ise milli ara sonrası bu özlemine son verip, biraz olsun nefes almak istiyor.

52. randevu

Beşiktaş ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 51 lig karşılaşmasının 34'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 11 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 110 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 47 gol kaydetti.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, deplasmanda 2-0 geriden gelerek rakibini 3-2 mağlup etti.

İstanbul'daki son 3 maçta kazanamadı

Beşiktaş, evindeki son 3 maçta rakibine üstünlük kurmayı başaramadı.

Akdeniz temsilcisi 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken, Süper Lig'de Beşiktaş'a bu statta ilk yenilgisini yaşatan takım olmuştu. 2019-2020'de rakibine 2-1 yenilen Beşiktaş, geçen sezonki iç saha mücadelesinde ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş rakibini İstanbul'da son olarak 2017-2018 sezonunda 2-0 yenmişti.