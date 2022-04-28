Beşiktaş, Antalya'yı 4 golle geçti

Kadınlar Futbol Ligi'nde erteleme maçında Beşiktaş, Bitexen 1207 Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Antalya'yı 4 golle geçti
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27 Nisan 2022 18:46
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Bitexen 1207 Antalyaspor'u 4-0 yendi.

Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde geçen siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini Yağmur Uraz, Esra Erol, Zeynep Kerimoğlu ve Arzu Karabulut kaydetti.

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