Beşiktaş, Antalya'yı 4 golle geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Bitexen 1207 Antalyaspor'u 4-0 yendi.
Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde geçen siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Beşiktaş'ın gollerini Yağmur Uraz, Esra Erol, Zeynep Kerimoğlu ve Arzu Karabulut kaydetti.
Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde geçen siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Beşiktaş'ın gollerini Yağmur Uraz, Esra Erol, Zeynep Kerimoğlu ve Arzu Karabulut kaydetti.