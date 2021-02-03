Süper Lig'de 23. hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Antalyaspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.



Antalyaspor'un golünü 39. dakikada Gökdeniz Bayraktar attı. Bu sezon Beşiktaş'a karşı iki maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, iki maçta da fileleri havalandırarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Antalyaspor'da Veysel Sarı 29 ve 70. dakikalarda sarı kart görerek oyun dışında kaldı.



Beşiktaş'ın golü 73. dakikada Domagoj Vida'dan geldi. Rachid Ghezzal, Vida'nın golünde pası veren isim oldu ve Beşiktaş'taki 15. maçında 10. asistine ulaştı. Siyah-beyazlılarda 81. dakikada Cyle Larin'in kafa vuruşunda top direğe takıldı.



Antalyaspor'da Naldo, Beşiktaş'a ise Bernard Mensah gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştüler.



Bu beraberliğin ardından Antalyaspor 30, Beşiktaş 45 puana ulaştı.



Süper Lig'de hafta sonu Antalyaspor, Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacak.



SERGEN YALÇIN'IN TERCİHLERİ



Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de biri zorunlu 4 değişikliğe gitti.



Sergen Yalçın, 22. haftada Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre biri zorunlu 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.



Beşiktaş, Antalyaspor müsabakasına Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, N'Sakala, Welinton, De Souza, Ljajic, N'Koudou, Hutchinson, Larin ve Aboubakar ilk 11'iyle başladı.



Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala forma giyerken, bordo-mavililer karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Ghezzal, Mensah ve Montero ise yedek kulübesinde yer aldı. Ghezzal'ın yerine N'Koudou, Montero'nun yerine stoperde Welinton, Mensah'ın yerine ise Ljajic şans buldu.



Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Oğuzhan Özyakup, Hasic, Necip Uysal, Bilal Ceylan ve Serdar Saatçı yedek kulübesinde görev bekledi.



ANTALYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK



Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 22. haftasında 1-0 galip geldikleri Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.



Yanal, Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan Hakan Özmert, Orgill ve Sidney Sam'i yedek kulübesine çekerken, bu oyuncuların yerine Veysel Sarı, Omar Imeri ve Amilton'a ilk 11'de görev verdi.



Antalyaspor, Beşiktaş karşısına Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Fredy, Amilton ve Gökdeniz Bayrakdar 11'iyle çıktı.



YANAL'IN 700. MAÇI



Tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal, Beşiktaş karşılaşmasıyla teknik direktör olarak kulüp kariyerinde 700'üncü maçında görev yaptı.



Bugüne kadar 699 karşılaşmada 318 galibiyet, 164 beraberlik ve 217 yenilgi yaşayan Yanal'ın çalıştırdığı takımlar, 1195 gol atıp kalesinde 928 gol gördü.



BEŞİKTAŞ POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİ



Karşılaşmanın ilk yarısında tüm hatlarıyla defansa çekilen Antalyaspor, kendi yarı sahasında Beşiktaş'a boş alan bırakmamaya çalıştı. Beşiktaş ise topun ve oyunun kontrolünü eline alarak, Antalyaspor savunmasını aşmaya çalıştı. Maçın 10. dakikasında ilk gol pozisyonu yakalayan Beşiktaş'ta sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier, topu kaleyi karşıdan gören bir noktada bulunan Ljajic'e bıraktı. Ljajic'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin güçlükle çeldi.



Dakikalar ilerledikçe Antalyaspor'u ceza sahasına hapseden Beşiktaş, 27. dakikada gole bir kez daha yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou, kaleciyi geçtikten sonra açısını kaybedince topu kale önüne çıkardı. Tehlikeli bölgedeki topu savunmadaki Naldo uzaklaştırdı. Maçın 37. dakikasında Fredy'nin hatalı pasıyla topla buluşan Larin, Boffin'in de kalede olmamasından faydalanıp vuruşunu yaptı. Ama Boffin hızlı davranıp topu kontrol etti.



GÖKDENİZ YİNE BEŞİKTAŞ'A ATTI



Karşılaşmanın ilk yarısında neredeyse hücumu hiç düşünmeyen Antalyaspor, 39. dakikadaki ilk şutunda öne geçmeyi başardı. Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu ve Antalyaspor skoru 1-0 yaptı. Beşiktaş'a karşı bu sezon ikinci maçına çıkan Gökdeniz Bayraktar, ikinci golünü attı. Bu golle Antalyaspor soyunma odasına 1-0 önde gitti. Rachid Ghezaal, 15. maçında 10. asistini yaparak Beşiktaş formasıyla önemli bir performans gösterdi.



BEŞİKTAŞ'TAN GOL HAMLELERİ



Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor yine savunmada kalabalık durmayı tercih ederken, Beşiktaş rakip yarı sahada boşluklar bulmaya çalıştı. Karşılaşmanın 57. dakikasında Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Kevin N'Koudou'yu kenara alan Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal'ı sahaya sürdü.



VEYSEL ATILDI, BEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU



Oyunu tam anlamıyla rakip yarı sahaya yıkan Beşiktaş, merkezden rakip savunmaya açamayınca sık sık kanatları kullandı. Karşılaşmanın 70. dakikasında Cyle Larin sol kanattan ceza sahasın girmek isterken, Veysel Sarı'nın müdahalesi sonrası siyah-beyazlı futbolcu yerde kaldı. Alper Ulusoy bu pozisyonun ardından Veysel Sarı'ya ikinci sarı kartını çıkarttı ve Antalyaspor 10 kişi kaldı. Kazanılan serbest vuruşu Rachid Ghezzal kullandı ve kale sahası önünde Domagoj Vida kafayla topu ağlara göndererek beraberliği sağladı.



ARKA ARKAYA KAÇAN GOLLER



Öne geçmek için ataklarına devam eden Beşiktaş önemli fırsatlar yakaladı. Maçın 81. dakikasında Fabrice N'Sakala'nın ortasında Cyle Larin kafa vuruşu yaptı ama top direkten döndü. Bu pozisyondan bir dakika sonra Oğuzhan Özyakup, kaleci Ruud Boffin ile karşı karşıya kaldı ama rakibini geçemedi. Oyunun son anına kadar Antalyaspor kalesine yüklenen Beşiktaş öne geçme şansı bulamadı. Son düdükle Antalyaspor ve Beşiktaş 1'er puanla haftayı kapattı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier, topu kaleyi karşıdan gören bir noktada bulunan Ljajic'e bıraktı. Ljajic'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin güçlükle çeldi.

26. dakikada Ljajic'in kullandığı köşe atışında ön direkteki Hutchinson'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

27. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou, kaleciyi geçtikten sonra açısını kaybedince topu kale önüne çıkardı. Tehlikeli bölgedeki topu savunmadaki Naldo uzaklaştırdı.

36. dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Ljajic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

39. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hutchinson'ın sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Rosier'in pasında topla buluşan Mensah'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

73. dakikada Beşiktaş, beraberliği sağladı. Antalyasporlu savunma oyuncusu Veysel Sarı, sol kanatta Larin'e yaptığı müdahale sonucu ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Serbest atışı kullanan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ortasında iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda, top sol köşeden ağlarla buluştu: 1-1

81. dakikada N'Sakala'nın ortasına yükselen Larin'in kafa vuruşunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

82. dakikada De Souza'nın pasında Oğuzhan Özyakup, kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Oğuzhan Özyakup'un sert vuruşunda, Boffin gole izin vermedi.



Stat: Antalya

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, İlker Takpak

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri (Dk. 72 Ersan Gülüm), Bünyamin Balcı, Eren Albayrak (Dk. 89 Hakan Özmert), Nuri Şahin, Fredy (Dk. 89 Doğukan Sinik), Amilton (Dk. 83 Sidney Sam), Gökdeniz Bayrakdar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, N'Sakala, Welinton, Hutchinson (Dk. 57 Oğuzhan Özyakup), De Souza, Ljajic (Dk. 57 Mensah), N'Koudou (Dk. 57 Ghezzal), Larin, Aboubakar

Goller: Dk. 39 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 73 Vida (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 70 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Boffin, Dk. 90+2 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 64 Mensah (Beşiktaş)



