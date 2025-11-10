Beşiktaş, Antalya'da 3 puandan fazlasını kazandı

Antalyaspor deplasmanında üç farklı golle sahadan galip ayrılan Beşiktaş, nihayet rahat bir nefes aldı.
Tammy Abraham, Tiago Djalo ve Jota Silva'nın golleriyle elde edilen zafer, Kartal'a moral depolattı ve milli araya umutlu bir giriş yaptırdı. Maçı Teknik Direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle tribünden takip etti.
Kaptan Orkun Kökçü kırmızı kart cezası, Rafa Silva ise sakatlığı yüzünden kadroda yer almazken, siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı zorlanmadan kazandı.
Paulista, Djalo, Gökhan, Ndidi, Cerny, Abraham, Cengiz ve Jota Silva, maçın öne çıkan oyuncuları arasında gösterildi. Antalyaspor karşısındaki galibiyet, hem ligde üst sıralara tutunmak hem de psikolojik olarak rahatlamak açısından büyük önem taşıyordu. Kartal, 20 puana ulaşarak üst grup içinde konumunu güçlendirirken, moral açısından da önemli bir avantaj sağladı.
ARTIK GELECEĞE DAHA UMUTLU BAKIYOR
Olası bir puan kaybı, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a yönelik eleştirileri artırabilir, Başkan Serdal Adalı ve yönetimi ise radikal adımlar atmaya zorlayabilirdi.
Üç golle gelen galibiyet, siyah-beyazlı takımın tüm olumsuzluklara karşı direncini artırdı. Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular, artık geleceğe daha umutla bakıyor.
