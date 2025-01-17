Beşiktaş anlaştı: Ole Gunnar Solskjaer

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e resmi teklif yaptı ve 51 yaşındaki teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş anlaştı: Ole Gunnar Solskjaer
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17 Ocak 2025 01:07
Beşiktaş, yeni teknik direktör için geri sayıma geçti.

Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer'e resmi teklif yaptı ve Norveçli teknik adamla prensip olarak anlaşma sağladı.

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Solskjaer, Beşiktaş ile anlaşmayı resmiyete dökmek için cuma günü menajeri ile birlikte İstanbul'a gelecek. Beşiktaş'ta yönetim ile görüşecek 51 yaşındaki teknik adam, bu görüşmede de pürüz çıkmaması ve anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş'a 1.5 yıllık imza atacak.

Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etmesi ve siyah-beyazlıların Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta takımın başında yer alması bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Norveçli teknik direktör ile temas kurmuştu.

Solskjaer, kariyerinde; Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı.

Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.

 

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