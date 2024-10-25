Beşiktaş anlaşma sağladı: Semih Kılıçsoy

Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sercan Dikme'nin haberine göre; siyah beyazlı takım, Semih Kılıçsoy ile maaşını iyileştirme konusunda anlaşma sağladı.
KISA SÜRE ÖNCE TAMAMLANDI
Habere göre, taraflar arasındaki görüşmelerin çok kısa süre önce tamamlandığı belirtildi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Ayırca oyuncunun sözleşme bitiş süresinde bir değişiklik yapılmadı. Beşiktaş Kulübü'nün resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
2028 yılında sona erecek Semih Kılıçsoy, bu sezon 12 maçta toplam 517 dakika süre aldı. Genç oyuncu siyah beyazlı formayla 4 asist yaptı.
Sercan Dikme'nin haberine göre; siyah beyazlı takım, Semih Kılıçsoy ile maaşını iyileştirme konusunda anlaşma sağladı.
KISA SÜRE ÖNCE TAMAMLANDI
Habere göre, taraflar arasındaki görüşmelerin çok kısa süre önce tamamlandığı belirtildi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Ayırca oyuncunun sözleşme bitiş süresinde bir değişiklik yapılmadı. Beşiktaş Kulübü'nün resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
2028 yılında sona erecek Semih Kılıçsoy, bu sezon 12 maçta toplam 517 dakika süre aldı. Genç oyuncu siyah beyazlı formayla 4 asist yaptı.